Лабораторно-диагностический корпус пензенского онкодиспансера откроют до конца года

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня строительную площадку посетил губернатор Олег Мельниченко. Глава региона сообщил, что после открытия лабораторно-диагностического корпуса начнется строительство хирургического, а в перспективе - корпуса ПЭТ-КТ диагностики.

- Таким образом, в регионе появится центр онкологической помощи, который позволит нам на самых ранних сроках выявлять заболевания и лечить их на качественном европейском уровне, - заявил губернатор.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по инициативе Президента РФ.