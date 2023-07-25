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НовостиЗдоровье25 июля 2023 13:26

Лабораторно-диагностический корпус пензенского онкодиспансера откроют до конца года

На сегодня строительство завершено на 80%
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня строительную площадку посетил губернатор Олег Мельниченко. Глава региона сообщил, что после открытия лабораторно-диагностического корпуса начнется строительство хирургического, а в перспективе - корпуса ПЭТ-КТ диагностики.

- Таким образом, в регионе появится центр онкологической помощи, который позволит нам на самых ранних сроках выявлять заболевания и лечить их на качественном европейском уровне, - заявил губернатор.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по инициативе Президента РФ.