Угонщик автомобиля из санатория в Пензенском районе может на пять лет лишиться свободы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Оперативникам удалось разыскать подозреваемого, совершившего в ночь с 10 на 11 июля угон «Лады Гранта» с территории одного из санаториев Пензенского района.

Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель рабочего посёлка Башмаково 1996 года рождения.

Пресс-служба регионального УМВД привела подробности совершенного преступления. Доставленный в отдел полиции злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что данный автомобиль взял для того, чтобы прокатиться.

Отделом дознания ОМВД России по Пензенскому району расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ, по факту неправомерного завладения автомобилем, принадлежащим жителю Башмаковского района 1992 года рождения, который ранее обращался в полицию с соответствующим заявлением.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.