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НовостиОбщество25 июля 2023 11:01

Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем сотрудника органов следствия РФ

Источник:kp.ru

Уважаемые сотрудники и ветераны органов следствия Пензенской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В числе приоритетных направлений вашей деятельности - борьба с преступностью и коррупцией, защита интересов государства, законных прав граждан. И с такими масштабными задачами вы достойно справляетесь. Надежная основа достигнутых успехов - ваш высокий профессионализм, добросовестный труд, принципиальность, честное исполнение служебного долга, верность избранному делу!

Особые слова благодарности – ветеранам следственных органов. Ваш бесценный опыт помогает в работе молодой смене, которая бережно сохраняет и приумножает лучшие традиции славных предшественников.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!