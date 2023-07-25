Госдума одобрила поправки о повышении призывного возраста без переходного периода

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправок.

По решению президента регионы смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам в период военного положения и мобилизации.

Как отмечает сетевое издание govoritmoskva.ru, в этих же условиях срочникам разрешается заключать контракты о военной службе на год. Специализированные предприятия для борьбы с диверсантами смогут получать стрелковое оружие, следует из обновлённого текста поправок.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов говорил журналистам, что повышение призывного возраста будет поэтапным. По его словам, планку собирались двигать на один год, начиная с 2024-го.