Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 8:06

Госдума одобрила поправки о повышении призывного возраста без переходного периода

Его поднимут до 30 лет с 1 января 2024 года в связи с «военно-политической обстановкой»
Виктор ВИКТОРОВ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправок.

По решению президента регионы смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам в период военного положения и мобилизации.

Как отмечает сетевое издание govoritmoskva.ru, в этих же условиях срочникам разрешается заключать контракты о военной службе на год. Специализированные предприятия для борьбы с диверсантами смогут получать стрелковое оружие, следует из обновлённого текста поправок.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов говорил журналистам, что повышение призывного возраста будет поэтапным. По его словам, планку собирались двигать на один год, начиная с 2024-го.