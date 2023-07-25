Поздравление председателя Законодательного Собрания Вадима Супикова с Днем сотрудника органов следствия РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов следствия!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с профессиональным праздником!

История ведомства началась 310 лет назад с подписания Петром I Указа о создании следственной канцелярии с целью раскрытия коррупционных деяний. Спустя три столетия Следственный комитет и структурные подразделения МВД и ФСБ России расследуют преступления, подрывающие основы государственности, стоят на страже законности и правопорядка, конституционных прав и свобод граждан.

Личный состав следственных органов ежедневно ведет кропотливую работу по установлению виновных в совершении преступлений, вносит значимый вклад в борьбу с криминалом, в том числе в киберпространстве, обеспечивает социальную стабильность, уверенность людей в торжестве справедливости и верховенстве Закона.

Выражаю признательность ветеранам за безупречную службу, многолетний бесценный опыт, которым вы щедро делитесь с молодыми следователями, верность традициям. Благодарю действующих сотрудников за высокий профессионализм, безукоризненную честность, принципиальность, ответственное отношение к исполнению возложенных обязанностей.

Уважаемые товарищи! В этот торжественный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и дальнейших успехов в крайне важном для общества и государства труде!