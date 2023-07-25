Из-за доверчивости и беспечности пензенец потерял полтора миллиона рублей

Она сообщила, что у мужчины взломали аккаунт и происходит утечка персональных данных.

Дальнейшее развитие сюжета напоминает мат в три хода.

Как отмечает пресс-служба УМВД региона, через некоторое время сельчанину позвонил представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он уточнил, в каких банках у потерпевшего находятся счета. Затем снова звонок от девушки, уже якобы сотрудницы Центробанка.

«Поток внимания» от уважаемых контор обезоружил владельца полутора миллионов рублей, и он охотно откликнулся на просьбу девушки следовать её инструкциям, как не стать жертвой мошенничества.

Мошенница предложила мужчине самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет - типа погасить образовавшуюся задолженность.

Не перепроверив достоверность рассказанных ужастиков в своем банке, мужчина подал заявку и получил деньги, после чего, воспользовавшись банкоматом, перечислил 1,5 миллиона рублей на банковские счета, предоставленные злоумышленницей.

Следственным отделом ОМВД России по Пензенскому району по факту мошеннических действий в отношении жителя села Старой Каменки 1961 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.