Олег Мельниченко принял участие в заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Принявшие участие в обсуждении затронутых тем замминистра труда и социальной защиты РФ Магомед Абдулхалимов, заместители Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных и Кирилл Лысогорский, главы регионов округа, руководство Генпрокуратуры РФ по ПФО, представители научного и делового сообщества в полной мере подчеркнули значимость повестки заседания в условиях продолжающейся СВО.

Денис Мантуров оценил работу предприятий регионов округа, лидирующих в сфере ОПК, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«За последний год мы решили самые острые вопросы и отстроили основные технологические, финансовые и организационные моменты в производстве вооружения и средств поражения», - сказал Денис Мантуров.

Игорь Комаров проинформировал о выполнении в округе задач, поставленных главой государства.

Оказывается максимальное содействие реальному сектору экономики. По мнению полпреда, особое внимание необходимо уделить кадровому обеспечению предприятий ОПК.

Комментируя обсуждаемые темы, Олег Мельниченко подчеркнул, что в Пензенской области выполняются поставленные задачи по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий ОПК.

Применяются механизмы поддержки реализации инвестпроектов промышленных предприятий, приоритетной является подготовка кадров для производств региона.

«В текущем году увеличен объём контрольных цифр поступления в организации среднего профобразования по укрупнённым группам профессий и специальностей.

В том числе, по направлениям машиностроения, технологии материалов, промышленной экологии и биотехнологии», - подытожил глава Пензенской области.