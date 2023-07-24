В Каменке построят «Суперпарк»

Проект создания современного места отдыха для горожан победил на VIII Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч человек до 50 тысяч человек включительно».

Как отмечают авторы проекта «Суперпарк» объединит две части города в единый туристический маршрут, проходя по которому гости и жители Каменки смогут отдохнуть в беседках, покататься на роликах и лыжах, посмотреть выступления артистов, посетить мини-зоопарк.

«Предложение интересное, думаю, что в таком парке занятие найдется для каждого жителя Каменки. Поздравляю с победой! Желаю успешной реализации всего задуманного», - отметил губернатор Олег Мельниченко.