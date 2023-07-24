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НовостиОбщество24 июля 2023 13:09

В Каменке построят «Суперпарк»

На реализацию проекта власти города получат 92 миллионов рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Проект создания современного места отдыха для горожан победил на VIII Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч человек до 50 тысяч человек включительно».

Как отмечают авторы проекта «Суперпарк» объединит две части города в единый туристический маршрут, проходя по которому гости и жители Каменки смогут отдохнуть в беседках, покататься на роликах и лыжах, посмотреть выступления артистов, посетить мини-зоопарк.

«Предложение интересное, думаю, что в таком парке занятие найдется для каждого жителя Каменки. Поздравляю с победой! Желаю успешной реализации всего задуманного», - отметил губернатор Олег Мельниченко.