Житель Пензенской области посадил сожительницу на цепь, чтобы отучить ее выпивать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении ранее судимого жителя Шемышейского района 1982 года рождения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119, ч.1 ст.127 УК РФ.

Как установили сотрудники полиции, вернувшись домой ночью, мужчина обнаружил в доме гору пустых бутылок и пьяную сожительницу 1981 года рождения. Словесный урок воспитания ни к чему не привел: женщина заявила, что отказываться от пагубной привычки не собирается и пить продолжит.

Тогда мужчина вывел ее во двор, где на цепи сидела его собака. Гражданин отпустил животное, а после надел цепь на шею женщины. Подозреваемый отметил, что хотел так перевоспитать сожительницу, заставить ее бросить выпивать.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.