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НовостиОбщество24 июля 2023 10:28

Пензенская область получила 500 миллионов рублей на покупку автобусов для районов

Транспорт прибудет в регион к февралю будущего года
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Страница Олега Мельниченко в социальной сети

Фото: Страница Олега Мельниченко в социальной сети

Как сообщил в своих социальных сетях губернатор Олег Мельниченко, Пензенская область вошла в список регионов, которым одобрили заявки на обновление автобусов за счет специальных казначейских кредитов.

Выделенные средства потратят на покупку 79 современных автобусов, которые будет распределены между Башмаковским, Белинским, Вадинским, Земетчинским, Каменским, Кузнецким, Лопатинским, Нижнеломовским, Никольским и Шемышейским районами.

«Контролирую процесс подготовки документов, чтобы все было сделано точно в срок, и современный транспорт пополнил наши автопарки, в том числе, заменив устаревший. Благодарю вице-премьера РФ Марата Хуснуллина за оказанное доверие», - заявил губернатор.