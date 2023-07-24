20 лет вместе: сеть «Караван» поздравила жителей Пензенской области с Днем торговли

Почетные грамоты и благодарности Минпромторга РФ, Заксобрания и регионального Минсельхоза получили более 30 работников, которые трудятся круглосуточно, чтобы обеспечить необходимыми товарами жителей Пензенской области.

«От всей души поздравляем наших любимых покупателей с Днем торговли и благодарим за то, что на протяжении стольких лет они остаются с нами», - сказала директор Елена Учайкина.

История региональной сети началась 20 лет назад. Первый магазин розничной торговли появился в Пензе в 2003 году. Единственный в регионе «Караван» находился на Аустрина.

«Все начиналось с оптовой торговли. К нам обращалось много покупателей с просьбами продать товар в розницу. Так возникла идея открыть универсам», - рассказала Елена Учайкина.

«Караван» стал одним из первых магазинов самообслуживания, тогда Пенза еще не была избалована большим выбором сетей.

Цены было решено сохранить на уровне оптовых. От покупателей отбоя не было. Начав с пары тысяч видов товаров, «Караван» постепенно наращивал обороты. Для сравнения: сейчас сеть обеспечивает постоянное присутствие на полках более 10 тысяч наименований. Все можно заказать с доставкой на дом через сервис «Торнадо».

Новым шагом стало открытие отделов собственного производства. Спрос на готовую еду, вкусную и свежую, продолжает расти.

В «Караваны» поставляют овощи и фрукты, выращенные на полях под Пензой. Агрофирма «Раздолье специализируется на так называемом борщевом наборе. Это самое крупное овощеводческое хозяйство Поволжья. От работы аграриев зависит продовольственная безопасность и цены на прилавках магазинов.

Вся большая и слаженная команда, которая от 5 человек в 2003 году выросла до 5 тысяч в 2023, работает на благополучие пензенской земли, на стабильное развитие экономики, на здоровье ее жителей.