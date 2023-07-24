Шесть предприятий представят Пензенскую область на Всероссийском конкурсе «Экспортер года»

Фото представлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

В текущем году Пензенскую область представят 6 компаний. Среди них: фабрика по изготовлению сладостей «Берекет», предприятия «SV-Мебель» и «Маяк Канц», ООО «Новые фермы», ИП Астахова О.В., а также победитель регионального конкурса «Экспортер года – 2022» в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» – ООО «Охранная техника».

Как уточняет пресс-служба регионального Минэк, ключевым критерием отбора лучших среди компаний крупного, среднего и малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей для участия во Всероссийском конкурсе «Экспортер года» является достижение наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности.

Как известно, по итогам 2022 года представляющая регион группа компаний «Дамате», заняла II место в номинации «Экспортер года в сфере АПК» среди предприятий крупного бизнеса в ПФО.

В этом году определение победителей и призеров конкурса пройдет в два тура.

Сначала будут выбраны победители окружного этапа, который состоится в каждом федеральном округе РФ. Из их числа и будут отобраны победители и призеры федерального уровня.

Торжественное награждение лучших состоится в октябре на международном экспортном форуме «Сделано в России».