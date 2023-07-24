В Пензенской области мужчине, двумя выстрелами из ружья убившему лося, предъявлено обвинение

Он обвиняется по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние причинило крупный ущерб).

По версии следствия, ночью 09.06.2023 находившийся в общедоступном охотничьем угодье в 3 км. от д. Богданово мужчина, не имея разрешения на охоту, двумя выстрелами из собственного охотничьего ружья марки «ИЖ-27» незаконно добыл одну особь самца лося. Как отмечает пресс-служба региональной прокуратуры, на следующий день виновник был установлен сотрудниками полиции.

Противоправными действиями охотника причинен ущерб управлению по охране, надзору и регулированию использования животного мира Минлесхоза региона в размере 80 тыс. рублей.

Вину злоумышленник признал. И дал показания, что ночью охранял пруд у д. Богданово, для чего с целью самообороны взял с собой ружье...

Что тут сказать, дело темное. Охранять карасей в пруду мужчина пришел с пулевыми патронами? Впрочем,следователю виднее.

Под утро браконьер увидел двух самцов лося, один из которых спустился в овраг неподалеку. Не совладав с охотничьим азартом, он убил одно животное, разделал и привез к себе домой.

После вручения обвинительного акта обвиняемому уголовное дело будет направлено на рассмотрение мировому судье.