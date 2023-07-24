Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды24 июля 2023 5:02

Музей одной картины в Пензе посетила Министр культуры Мордовии Светлана Баулина

В рамках рабочего визита в Пензенскую область Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Светлана Баулина побывала в единственном в России и мире Музее одной картины
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Во время сеанса она познакомилась с полотном фламандского художника XVII века Пауля де Воса «Ворона в Павлиньих перьях» в сопровождении фильма «В тени чужой славы», отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

«Уважаемые коллеги! Благодарю за прекрасные моменты радости! Восхищена!!! Уникальный проект, вызывающий эстетическое наслаждение. Готовы к сотрудничеству: Мордовия – Пензенская область», - оставила запись руководитель отраслевого ведомства соседнего региона.

СПРАВКА «КП»

В течение двух месяцев после модернизации и переоснащения, с 18 мая по 20 июля, в Музее одной картины проведено более 200 сеансов, которые посетило свыше 4 тыс. человек.