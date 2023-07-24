Музей одной картины в Пензе посетила Министр культуры Мордовии Светлана Баулина

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Во время сеанса она познакомилась с полотном фламандского художника XVII века Пауля де Воса «Ворона в Павлиньих перьях» в сопровождении фильма «В тени чужой славы», отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

«Уважаемые коллеги! Благодарю за прекрасные моменты радости! Восхищена!!! Уникальный проект, вызывающий эстетическое наслаждение. Готовы к сотрудничеству: Мордовия – Пензенская область», - оставила запись руководитель отраслевого ведомства соседнего региона.

СПРАВКА «КП»

В течение двух месяцев после модернизации и переоснащения, с 18 мая по 20 июля, в Музее одной картины проведено более 200 сеансов, которые посетило свыше 4 тыс. человек.