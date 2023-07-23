Двое жителей Сердобска совершили несколько краж, чтобы устроить пикник

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В полицию Сердобского района обратилась директор местного супермаркета. Женщина рассказала, что в течение двух дней в их магазине не раз совершались кражи алкоголя и продуктов. Правоохранители посмотрели записи с камер наблюдения и пришли к выводу, что все преступление совершили одни и те же люди.

Подозрение пало на ранее судимых 38-летнего мужчину и 33-летнюю женщину. Их доставили в отдел, и в ходе разговора пара призналась в содеянном.

По словам жителя Сердобска, они планировали устроить пикник. Для этого зашли в магазин, сложили в рюкзак товары и вышли, после чего еще дважды возвращались за добавкой.

По данным фактам в следственном отделе ОМВД России по Сердобскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.«а» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.