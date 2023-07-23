В Саранске двое мужчин в январские каникулы трижды посетили местную школу

В заброшенный в столице Мордовии храм науки на ул. Пржевальского 40-летний и 44-летний бывшие школьники приходили без портфелей и сменной обуви.

Но с топором.

Размашисто орудуя инструментом, «дровосеки» отрубили от стен крепления многосекционных чугунных батарей. Вместе с ними прихватили металлические трубы и прочее.

Присесть бы добытчикам на пару минут и посчитать в уме, что за все железо размороженной школы они заработают по 2-3 тысячи на брата. И долго потом будут замаливать грехи.

Надежду, что расплата минует, быстро развеяли задержавшие их сотрудники уголовного розыска.

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, окончательно все разложили двоечникам по полочкам следствие ОП №1 УМВД России по го Саранск и суд.

Доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении двоих местных жителей, 1983 и 1979 годов рождения, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража».

Ущерб, причиненный казенному учреждению го Саранск составил более 6 000 рублей.

Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев исправительных работ, второму – 2 года исправительных работ.

И отработают за это время нанесенный ущерб с зарплатой 150 и 125 рублей в месяц.