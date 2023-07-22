Олег Мельниченко отметил эффективность создания единой службы скорой помощи

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Исполняя задачу, поставленную Президентом России, в Пензенской области повысили доступность скорой медицинской помощи для населения. За последние несколько лет многое сделано для цифровизации службы здравоохранения.

«Сейчас мы добились объединения баз данных, которое позволяет нам синхронизировать и подтверждать сведения о пациенте. Мы связали комплекс «Управление станциями скорой медицинской помощи» и нашу региональную базу ПроМед», - пояснил Олег Мельниченко. - Это позволяет автоматически, в электронном виде заполнять карту вызова, что существенно сокращает время на оформление больного и, следовательно, время отработки вызова», - уточнил он.

Ещё одним существенным шагом в цифровизации, стало обеспечение электронными ЭЦП всех сотрудников «скорой», что делает электронный документооборот завершённым. То есть, в бумажных носителях уже нет необходимости. В электронном виде данные легче анализировать и обобщать.

Также глава региона затронул тему обновления автотранспорта.

Поступающий новый транспорт имеет современное оснащение. Системная работа по замене автотранспорта позволила в более чем в 8 раз сократить время простоя транспорта из-за ремонта», - отметил глава Пензенской области. Ключевым показателем работы скорой помощи является доля вызовов со временем доезда до пациента менее 20 минут. Очень важным моментом является своевременность и оперативность передачи вызова бригаде. Благодаря использованию системы ГЛОНАСС и диспетчеризации, за 6 месяцев 2023 года данный показатель остаётся стабильным, на уровне 2022 года и составляет 92%.

«Так, что единая диспетчерская служба подтверждает свою эффективность», - подытожил глава Пензенской области.