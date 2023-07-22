Тамалинец предстанет перед судом за незаконную добычу лося

49-летний житель Тамалы обвиняется в незаконной охоте. По версии следствия, ночью 9 июня мужчина добыл лося. На следующий день он был задержан. Своими действиями гражданин нанес ущерб, оцененный в 80 тысяч рублей.

Как удалось выяснить в ходе допроса, мужчина является сторожем, охраняющим пруд у деревни Богданово. Во время дежурства он при себе всегда имеет ружье «ИЖ-27».

В ту ночь, заметив двух лосей, пришедших на водопой, он не сумел совладать с охотничьим азартом и выстрелил в одного из них, после чего разделал тушу и отвез ее домой.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело направлено в суд.