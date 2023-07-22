Жительница Саранска потеряла деньги при попытке приобрести мопса

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

33-летняя жительница Саранска наткнулась на объявление о продаже мопса за 70 тысяч рублей. Собака находилась в соседнем регионе.

Продавец пообещал взять все хлопоты по доставке на себя при условии, что покупательница внесет 100%-ную предоплату. Женщина перевела указанную сумму на его счет, после чего получила в мессенджере сообщение, что собаку ей привезет курьер. Однако в назначенное время никакого щенка жительница Саранска так и не увидела.

Связавшись с продавцом, покупательница получила ответ, что все условия сделки были выполнены, после чего мошенник перестал отвечать.

Пострадавшая обратилась в полицию.