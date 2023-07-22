Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем работника торговли

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Уважаемые работники и ветераны сферы торговли Пензенской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Во все времена труд работников торговли востребован и важен, а сфера вашей плодотворной деятельности сегодня - одна из самых динамично развивающихся.

Год от года укрепляется рыночная инфраструктура, растет товарооборот, количество крупных торговых центров и магазинов «шаговой доступности», внедряются в практику интернет-магазины электронной торговли, улучшается культура обслуживания покупателей, создаются новые рабочие места. Замечательно, что все больше на прилавках наших магазинов появляется современной качественной продукции российского производства, в том числе и под маркой «Сделано в Пензе».

Убежден, что и в дальнейшем вы будете посвящать свои обширные знания, умения, навыки, накопленный опыт решению стратегической задачи – повышению качества жизни пензенцев!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!