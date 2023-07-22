Нетрезвый мотоциклист из Мордовии катался по ночным улицам Пензы

В ночное время на улице 65-летия Победы в Пензе сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоцикл «Сузуки» под управлением жителя Республики Мордовии 1992 года рождения.

Установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в то время как ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

По факту нарушения Правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.