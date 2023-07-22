В Пензе наградили лучших работников торговли

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В четвертую субботу июля в нашей стране отмечается День работника торговли. В преддверии праздника в городской администрации наградили представителей сферы.

От имени губернатора области к присутствующим обратился министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев, отметив, что с каждым годом на полках магазинов появляется все больше пензенской продукции - и это, несомненно, радует.

Первый заместитель главы администрации города Пензы Олег Денисов подчеркнул, что торговля является важной сферой экономики.

- Вы обеспечиваете население города товарами и услугами, создаете новые рабочие места, пополняете бюджет, - сказал он.

Лучшим работникам сферы торговли были вручены Почетные грамоты и Благодарности.