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НовостиОбщество21 июля 2023 14:05

Плиточник «Термодома» стал одним из лучших на конкурсе

конкурс прошел на строительной площадке школы, которую возводит строительный холдинг
Источник:kp.ru
Фото предоставлено пресс-службой компании

Фото предоставлено пресс-службой компании

Плиточник строительного холдинга «Термодом» Олег Сураев вошел в число победителей регионального конкурса «Лучший по профессии» на призы губернатора Пензенской области. Этап конкурса среди плиточников десяти строительных организаций Пензы прошел во вторник, 18 июля. За шесть часов мастера выполнили практическое задание, после чего еще и ответили на тестовые вопросы конкурсной комиссии. Стоит отметить, что местом проведения конкурса стала площадка новой школы на улице Измайлова в Пензе, строит которую «Термодом»/