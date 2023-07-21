Плиточник «Термодома» стал одним из лучших на конкурсе

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Плиточник строительного холдинга «Термодом» Олег Сураев вошел в число победителей регионального конкурса «Лучший по профессии» на призы губернатора Пензенской области. Этап конкурса среди плиточников десяти строительных организаций Пензы прошел во вторник, 18 июля. За шесть часов мастера выполнили практическое задание, после чего еще и ответили на тестовые вопросы конкурсной комиссии. Стоит отметить, что местом проведения конкурса стала площадка новой школы на улице Измайлова в Пензе, строит которую «Термодом»/