Пензенские зоозащитники ищут девушку, издевавшуюся над собакой в прямом эфире

Просьба о помощи в поисках живодерки была опубликована в сообществе фонда «Рука помощи бездомным животным». Автор поста рассказала, что несколько дней назад им написала девушка, случайно увидевшая прямой эфир некой Люси Ниган Смит (это имя указано в профиле), во время которого блогер избивала собаку за то, что та сходила по нужде в доме.

«Собака ее боится и начинает кричать, как только эта дама к ней подходит. В других видео она (т.е. автор роликов - прим. ред.) рассказывает о своем отношении к людям и животным и о методах воспитания последних. Предыдущая собака у нее погибла», - отметила в своем письме девушка.

Сегодня стало известно, что собаку у девушки забрали после объявления, которое та опубликовала в Сети. Питомцу ничего не угрожает: его новые хозяева находятся на связи со специалистами Фонда.

Зоозащитникам удалось установить, что живодерка проживает в Мокшане. Активисты привлекли к поискам девушки правоохранительные органы.