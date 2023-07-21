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НовостиОбщество21 июля 2023 10:27

Пензенские военнослужащие и их семьи смогут получить участок для строительства жилья

Депутаты Законодательного Собрания обсудили изменения в закон «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

После принятия изменений военнослужащие-участники СВО, удостоенные звания Героя России и награжденные орденами, а также их семьи смогут получить бесплатно участок для строительства дома или ведения садоводства.

- Закон будет распространяться на военнослужащих, сотрудников Росгвардии, других силовых структур, - пояснил губернатор Олег Мельниченко.

Как отметил глава региона, на данный момент в Пензенской области проживают порядка 60 семей, которые попадают под действие закона. Данная мера поддержки распространяется и на семьи погибших бойцов СВО.

Он напомнил, что на федеральном уровне формируется единый стандарт льгот для участников специальной военной операции. В Пензенской области все меры этого стандарта уже действуют.