Пензенские военнослужащие и их семьи смогут получить участок для строительства жилья

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

После принятия изменений военнослужащие-участники СВО, удостоенные звания Героя России и награжденные орденами, а также их семьи смогут получить бесплатно участок для строительства дома или ведения садоводства.

- Закон будет распространяться на военнослужащих, сотрудников Росгвардии, других силовых структур, - пояснил губернатор Олег Мельниченко.

Как отметил глава региона, на данный момент в Пензенской области проживают порядка 60 семей, которые попадают под действие закона. Данная мера поддержки распространяется и на семьи погибших бойцов СВО.

Он напомнил, что на федеральном уровне формируется единый стандарт льгот для участников специальной военной операции. В Пензенской области все меры этого стандарта уже действуют.