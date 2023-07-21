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НовостиПроисшествия21 июля 2023 7:21

За кражу двух бутылок водки пензенец может на год лишиться свободы

Похищенное оценивается на общую сумму 526 рублей
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Участковыми уполномоченными полиции ОП №5 УМВД России по городу Пензе по подозрению в совершении преступления был установлен житель Сердобского района 1987 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленник дал признательные показания. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.