За кражу двух бутылок водки пензенец может на год лишиться свободы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Участковыми уполномоченными полиции ОП №5 УМВД России по городу Пензе по подозрению в совершении преступления был установлен житель Сердобского района 1987 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленник дал признательные показания. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.