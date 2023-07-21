В Мордовии за незаконное хранение в доме патронов и пороха осужден житель села Каменка

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Факт незаконного хранения пенсионером взрывчатого вещества и патронов был выявлен в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

Как отмечает пресс-служба СК региона, осужденный приобрел порох несколько лет назад, когда получил разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия.

В 2022 году по истечении срока лицензии он оставил его себе порох и патроны. При этом знал об уголовной ответственности за их незаконное хранение.

В результате в доме 62-летнего жителя села Каменка были обнаружены 4 металлические банки со смесью промышленно дымного и бездымного пороха общей массой 933 грамма. Полицейские изъяли также 41 патрон калибра 5,6 мм. Выяснилось, что боеприпасы ему на хранение передал знакомый.

Приговором суда пенсионеру назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что в рамках профилактической акции «Оружие-2023» жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Управление Росгвардии по Республике Мордовия.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, если в действиях лиц не содержится иного состава преступления.