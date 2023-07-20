Житель Мордовии, покатавшийся на тракторе по территории заповедника, предстанет перед судом

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 18-летнего жителя села Жегалово. В начале июня этого года юноша проник на территорию заповедника, расположенного в поселке Пушта.

Там он заметил трактор с оставленными в замке зажигания ключами. Будучи нетрезвым, парень захотел повеселиться, поэтому угнал транспорт и начал кататься на нем по территории заповедника.

Не справившись с управлением, вскоре он въехал в пожарную цистерну. Трактор заглох, а сам юноша сбежал.

Уголовное дело направлено в суд.