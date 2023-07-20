Главой Башмаковского района избрана Тамара Павлуткина

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В среду, 19 июля, на 13-й сессии Собраний представителей в Башмаковском районе Пензенской области депутатами по итогам проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы района избрана Тамара Павлуткина. По информации пресс-службы регионального правительства, ее кандидатура была поддержана единогласно.

Участие в сессии принял министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, который от имени губернатора Олега Мельниченко поздравил Тамару Павлуткину с избранием на должность и пожелал ей успехов в работе.