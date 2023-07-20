В Пензенской области бывший директор автошколы судом приговорен к условному сроку

По информации пресс-службы регионального СК, собранные следователями Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему бывшему директору автошколы в городе Заречном по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица).

Следствием и судом установлено, что директор автошколы получил от жителя города Пензы через посредника 13 тысяч рублей за изготовление подложного свидетельства о профессии водителя транспортных средств категории «В» и сдаче им квалификационного экзамена.

Для придания видимости прохождения мужчиной обучения директор автошколы изготовил договор об оказании платных образовательных услуг и внес несоответствующие действительности сведения в журнал посещаемости и успеваемости.

30 июня 2021 года злоумышленник передал посреднику в Пензе фиктивное свидетельство, на основании которого пензенец незаконно приобрел право сдачи экзаменов в органах ГИБДД МВД России на предоставление права управления транспортными средствами.

Приговором суда бывшему директору автошколы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

О том, был ли это единственный эпизод в «обучающей практике» автошколы в материалах пресс-службы регионального СК не сообщается.

Неизвестно ничего и об оценке квалификации лиц, принявших в итоге экзамены и выдавших реальное водительское удостоверение неучу.

Приговор не вступил в законную силу.