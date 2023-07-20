Артём Здунов встретился с солистами группы «Отечество»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Дмитрий Топтунов и Алексей Дигалев исполняют авторские песни на военно-патриотическую тематику, выезжают с концертами в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в зону СВО.

По информации пресс-службы Главы Мордовии, с начала проведения СВО группа «Отечество» провела более 20 благотворительных концертов для бойцов, в том числе, в госпиталях.

Как рассказал художественный руководитель коллектива Дмитрий Топтунов, они активно выступают и в образовательных организациях, встречаются с детьми в школах и оздоровительных лагерях, рассказывают о героях, исполняющих свой воинский долг.

На встрече обсудили планы взаимодействия в рамках патриотического воспитания молодежи и поддержки наших бойцов.