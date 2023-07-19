Полиция Мордовии разыскала подростка, сбежавшего из реабилитационного центра

Сегодня утром в полицию Зубово-Полянского района поступило сообщение от руководителей государственного учреждения, расположенного в поселке Ясная Поляна, о том, что один из их воспитанников пропал. 15-летний юноша ночью самовольно покинул реабилитационный центр.

Полицейские начали опрос его друзей и знакомых. В результате поисков было установлено, что юноша находится в поселке Ударный у своих знакомых.

Правоохранители провели с несовершеннолетним профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения и доставили обратно в центр, передав в руки сотрудников госучреждения.