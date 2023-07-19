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НовостиСпорт19 июля 2023 14:24

29 июля в Пензе стартует новый регбийный сезон

В этот день клуб «Локомотив» проведет игру на домашнем поле
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба клуба

Фото: Пресс-служба клуба

Пензенские регбисты встретятся с клубом «Химик» из Дзержинска. Подготовка к матчу уже началась на прошлой неделе.

- Мы приступили тренировкам, но дали два выходных, чтобы ребята не перегрузились. Теперь у нас менее двух недель до стартовой игры, и пришла пора попутно с физикой, чем занимается наш новый тренер по ОФП, работать над техникой, – цитирует главного тренера команды пресс-служба РК «Локомотив-Пенза».

Матч пройдет на стадионе «Первомайский. Начало - в 17:00. Вход на трибуны свободный.