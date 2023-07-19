29 июля в Пензе стартует новый регбийный сезон

Фото: Пресс-служба клуба

Пензенские регбисты встретятся с клубом «Химик» из Дзержинска. Подготовка к матчу уже началась на прошлой неделе.

- Мы приступили тренировкам, но дали два выходных, чтобы ребята не перегрузились. Теперь у нас менее двух недель до стартовой игры, и пришла пора попутно с физикой, чем занимается наш новый тренер по ОФП, работать над техникой, – цитирует главного тренера команды пресс-служба РК «Локомотив-Пенза».

Матч пройдет на стадионе «Первомайский. Начало - в 17:00. Вход на трибуны свободный.