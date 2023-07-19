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НовостиОбщество19 июля 2023 13:45

С начала года 77 молодых семей из Пензы получили жилищные сертификаты

Размер социальной выплаты на семью составляет 328 тысяч рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В Пензе продолжается реализация программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» (является частью нацпроекта «Демография»). По ней жители региона при рождении первого ребенка могут получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

В этом году такую выплату уже получили 77 пензенских семей. Общая сумма врученных жилищных сертификатов превышает 25 миллионов рублей.

По состоянию на 18 июля в рамках подпрограммы в очереди состоят 438 семей.