С начала года 77 молодых семей из Пензы получили жилищные сертификаты

В Пензе продолжается реализация программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» (является частью нацпроекта «Демография»). По ней жители региона при рождении первого ребенка могут получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

В этом году такую выплату уже получили 77 пензенских семей. Общая сумма врученных жилищных сертификатов превышает 25 миллионов рублей.

По состоянию на 18 июля в рамках подпрограммы в очереди состоят 438 семей.