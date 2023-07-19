Вадим Супиков провел заседание Президиума Законодательного Собрания

Согласно Регламенту Законодательного Собрания, заседания Президиума созываются не реже раза в три месяца. В ходе сегодняшнего заседания Члены Президиума поддержали предложение проводить совещания перед каждой сессией парламента.

Сегодня депутаты обсудили изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Поправки были предложены членами Архангельского областного Собрания депутатов.

После принятия этих изменений региона РФ получат право ограничивать по времени продажу алкоголя в магазинах, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и на прилегающих территориях. Пензенские парламентарии единогласно поддержали это предложение.

Кроме того, участники совещания обсудили и другие законодательные инициативы.