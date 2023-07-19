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НовостиОбщество19 июля 2023 10:24

Акция «Это вам не мусор!» снова пройдет в Пензе

Жители города смогут сдать вторсырье на переработку
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В этот раз акция состоится 22 июля на том же месте – парковке у кинотеатра «октябрь». Волонтеры будут присутствовать на месте с 10 до 13 часов.

Горожане смогут сдать на переработку следующие виды отходов: стекло, макулатура, алюминий, жесть, пластик (маркировки 1, 2, 4, 5, 6), просроченные медикаменты в твердой форме, мелкую бытовую технику. Кроме того, можно будет принести одежду для благотворительных проектов.

Отходы и вещи нужно приносить в чистом виде и максимально рассортированными по категориям/фракциям.

После акции собранное вторсырье отвезут в компанию по заготовке вторсырья, где его досортируют, спрессуют и отправят на переработку.