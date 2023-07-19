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НовостиЗдоровье19 июля 2023 8:24

Пензенские «доноры в погонах» сдали более 10 литров крови

В акции, которая состоялась 18 июля, приняли участие сотрудники подразделений УФСИН Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Перед сдачей крови правоохранители прошли осмотр и заполнили дополнительные документы. Принять участие в акции пришли не только новички, но и доноры со стажем:

- Я являюсь кадровым донором, – рассказывает один из добровольцев. – Надеюсь, моя кровь помогает больным людям. К тому же быть донором не только важно, но еще и полезно. Ведь сдача крови улучшает общее состояние организма.

Участники акции сдали более 10 литров крови. После обследования ее разделят на компоненты и передадут в пензенские больницы.