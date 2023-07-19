Пензенские «доноры в погонах» сдали более 10 литров крови

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Перед сдачей крови правоохранители прошли осмотр и заполнили дополнительные документы. Принять участие в акции пришли не только новички, но и доноры со стажем:

- Я являюсь кадровым донором, – рассказывает один из добровольцев. – Надеюсь, моя кровь помогает больным людям. К тому же быть донором не только важно, но еще и полезно. Ведь сдача крови улучшает общее состояние организма.

Участники акции сдали более 10 литров крови. После обследования ее разделят на компоненты и передадут в пензенские больницы.