В Пензе изменятся маршруты общественного транспорта

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Изменения будут действовать до 20:00 20 июля.

Маршрутки № 1т после улицы Пушкина поедут по Кулакова, Суворова, Плеханова, Октябрьской, после чего вернутся на обычный маршрут.

Троллейбусы № 1 от монумента «Глобус» поедут по Суворова, Чехова, Кирова, Максима Горького, Володарского, Пушкина и далее по схеме в обратном направлении.

Маршрутки № 33 и 39 с улицы Пушкина направятся по Кулакова, Суворова, Володарского, после чего вернутся на обычный маршрут.

Маршрутки № 63 с улицы Пушкина поедут по Кулакова, Суворова, Плеханова, Бакунина и далее по маршруту в обратном направлении.