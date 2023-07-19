Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июля 2023 6:21

Пензенец пытался проникнуть в общежитие, чтобы навестить свою знакомую

А когда ему это не удалось, устроил скандал
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Ночью патруль Росгвардии получил сообщение о том, что в общежитии на улице Калинина происходит какой-то конфликт, и сразу же выехал на место.

Как оказалось, в три часа ночи пьяный пензенец 1992 года рождения решил навестить свою знакомую, проживающую тут. На входе ему отказали в визите, напомнив, сколько времени, после чего мужчина утроил скандал, начал кричать и размахивать руками.

Работник общежития незамедлительно воспользовался тревожной кнопкой для вызова росгвардейцев. Дебошир был задержан и передан полиции.