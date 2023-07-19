Пензенец пытался проникнуть в общежитие, чтобы навестить свою знакомую

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Ночью патруль Росгвардии получил сообщение о том, что в общежитии на улице Калинина происходит какой-то конфликт, и сразу же выехал на место.

Как оказалось, в три часа ночи пьяный пензенец 1992 года рождения решил навестить свою знакомую, проживающую тут. На входе ему отказали в визите, напомнив, сколько времени, после чего мужчина утроил скандал, начал кричать и размахивать руками.

Работник общежития незамедлительно воспользовался тревожной кнопкой для вызова росгвардейцев. Дебошир был задержан и передан полиции.