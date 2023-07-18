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НовостиОбщество18 июля 2023 13:02

Военкор Сладков рассказал о наступлении ВС РФ на харьковском направлении

Власти Харькова и Сум эвакуируют жителей
Виктор ВИКТОРОВ

Местные морги переполнены солдатами ВСУ, сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков.

«Сегодня мы не заявляем о наступлении на харьковском направлении, а противник сам даёт цифры, что россияне сосредоточили стотысячную группировку, как перед вводом в Афганистан: девятьсот танков, 360 систем РСЗО, артиллерия, орудия. То есть за нас уже нас посчитали, и они сами нагоняют страх и эвакуируют Харьков, Сумы.

В Харьков везут украинских солдат, погибших на поле боя. Морги забиты, кладбища не работают некоторые, потому что переполнены. И это трагедия. Но не мы придумали фразу «москаляку на гиляку». За эту фразу надо нести ответственность».

Ранее военкор Сладков предрёк «мощный» ответ ВС РФ за атаку на Крымский мост. После подрыва транспортного объекта в октябре 2022 года последовала серия разрушительных ударов по инфраструктуре Украины и ВСУ. Крымский мост - это «личная тема» президента РФ, сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков.