Скончался основатель Международного конкурса «Муравейник» Владимир Морозов

17 июля на 71 году после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ, отличник просвещения России, директор Центра эстрадного творчества Владимир Морозов.

Владимир Анатольевич известен многим поколениям пензенцев как основатель Международного детского вокального конкурса «Муравейник», который зародился в Пензе в 1991 году и объединил тысячи юных талантов по всему миру.

Прощание с Владимиром Морозовым пройдет 19 июля в 11:00 в Церкви Богоявления Господня (ул. Московская, 116 (бывший ДК Железнодорожников).