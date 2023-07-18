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НовостиОбщество18 июля 2023 12:52

Скончался основатель Международного конкурса «Муравейник» Владимир Морозов

Источник:kp.ru

17 июля на 71 году после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ, отличник просвещения России, директор Центра эстрадного творчества Владимир Морозов.

Владимир Анатольевич известен многим поколениям пензенцев как основатель Международного детского вокального конкурса «Муравейник», который зародился в Пензе в 1991 году и объединил тысячи юных талантов по всему миру.

Прощание с Владимиром Морозовым пройдет 19 июля в 11:00 в Церкви Богоявления Господня (ул. Московская, 116 (бывший ДК Железнодорожников).