Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2023 11:01

Старейший в Мордовии храм отреставрируют в этом году

Речь идет о Иоанно-Богословском соборе, расположенном на улице Демократической в Саранске
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Храм был построен в 1693 году. Собор является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому во время реконструкции не будут вноситься изменения в его внешний вид.

Строители уже укрепили фундамент здания и приступили к ремонту стен. Стоит отметить, что, несмотря на работы, в соборе продолжают проводить службы для прихожан.

Реконструкция находится на контроле главы Мордовии Артема Здунова:

- Этот храм любят и прихожане, и гости. Мне это место по-особому дорого: как и многих земляков, меня здесь крестили. Храм строился на века, и на века должен сохраниться, - отметил он.

Завершить работы планируется в сентябре.