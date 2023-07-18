Старейший в Мордовии храм отреставрируют в этом году

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Храм был построен в 1693 году. Собор является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому во время реконструкции не будут вноситься изменения в его внешний вид.

Строители уже укрепили фундамент здания и приступили к ремонту стен. Стоит отметить, что, несмотря на работы, в соборе продолжают проводить службы для прихожан.

Реконструкция находится на контроле главы Мордовии Артема Здунова:

- Этот храм любят и прихожане, и гости. Мне это место по-особому дорого: как и многих земляков, меня здесь крестили. Храм строился на века, и на века должен сохраниться, - отметил он.

Завершить работы планируется в сентябре.