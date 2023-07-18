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НовостиНедвижимость18 июля 2023 7:57

«Термодом» отпраздновал 25-летие с жителями «8 Марта»

Источник:kp.ru

И снова праздник! «Термодом» в годовщину своего основания дарит хорошее настроение и подарки людям, выбравшим жилые комплексы от строительного холдинга в Пензе и Городе Спутнике.

В ЖК «8 Марта», где, кстати, идет строительство нового корпуса*, а продажи квартир открыты, застройщик устроил праздник двора в субботу, 15 июля. И это было ярко, весело и тепло.

«Мы рады, что здесь живем. Нам нравится и дом, и красивый двор, и то, что застройщик дарит нам такие праздники», - рассказал местный житель Сергей Половов.

Два часа праздничного мероприятия пролетели на одном дыхании. Музыканты, аниматоры, краски холи, пенная дискотека, блеск-тату, командные игры на сплочение и даже вечерний салют — вот что ожидало пришедших жителей комплекса.

А еще сладкие угощения для всех и подарки - для победителей конкурса счастливых фотографий. «Термодом» продолжает праздновать 25-летие, следующие праздники состоятся в Городе Спутнике.