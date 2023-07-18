Поздравление председателя Законодательного Собрания Вадима Супикова с Днем создания органов государственного пожарного надзора

Уважаемые сотрудники и ветераны органов государственного пожарного надзора! От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с профессиональным праздником!

96 лет работники ведомства стоят на страже безопасности людей и сохранности имущества, ведут эффективную работу по предупреждению и профилактике пожаров, реализуют контрольно-надзорные мероприятия, обеспечивают защиту территорий от огненной стихии.

Лучших сотрудников всегда отличали высокий профессионализм, техническая подготовка, принципиальность, умение работать с населением, неравнодушие и личное мужество. Выражаю благодарность ветеранам за вклад в становление структуры, от результатов деятельности которой напрямую зависят жизнь и благополучие земляков.

Уважаемые друзья! От всей души желаю работникам органов пожарного надзора крепкого здоровья, счастья, мира, уверенности в завтрашнем дне, новых весомых успехов в нелегком, крайне важном для общества и государства труде!