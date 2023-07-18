В Саранске проконтролировали правильность проезда перекрестков с кольцевым движением

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

Для профилактики нарушений ПДД РФ и ДТП по причине несоблюдения очередности проезда перекрестков, в том числе с круговым движением, на территории го Саранск прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Кольцо».

С 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в ПДД, которые изменили требования к проезду перекрестков с круговым движением. При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу, движущимся по такому перекрестку.

Если перед кольцом установлен знак приоритета, обозначающий главную дорогу, въезжать на круг можно, не уступая дорогу. Правила съезда с перекрестков с круговым движением остались неизменными – этот маневр разрешен только из правого ряда.

Всего при проведении мероприятия выявлено 60 административных нарушений ПДД РФ по ч.1 прим.1 ст. 12.14. КоАП РФ. Кроме того, с участниками дорожного движения проведены профилактические беседы по правилам проезда перекрестков с кольцевым движением.