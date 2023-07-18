В Пензенской области стартовал Кубок России по плаванию на открытой воде

Фото Андрея Демина

17 июля 2023 года в селе Засечное Пензенского района прошел первый день Кубка России по плаванию на открытой воде.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева и президент Всероссийской федерации плавания, четырёхкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

«От имени губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко, от себя лично благодарю всех, кто создал здесь такое прекрасное мероприятие. Желаю каждому участнику показать свои лучшие результаты, верить в свои силы и любить физическую культуры и спорт», – сказала Евгения Бочкарева.

Кубок России продлится в Пензенской области до 19 июля. Планируется, что за три дня турнира в нем примут участие порядка 100 спортсменов. 21 из них – спортсмен Пензенской области, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

В первый день соревнований определились лидеры в заплыве на дистанции 10 км. Места распределились следующим образом.

Мужчины:

1 место – Кирилл Долгов (Республика Удмуртия);

2 место – Роман Сулев (Тульская область);

3 место – Кирилл Беляев (Московская область – Ярославская область).

Женщины:

1 место – Яна Курцева (Волгоградская область);

2 место – Екатерина Сорокина (Пермский край);

3 место – Нина Михайлова (Республика Удмуртия).

Во второй и третий день Кубка состоятся заплывы на 1500 м и на 5 км.