В Мордовии по подозрению в убийстве девушки задержаны две ее знакомые

Фото: Пресс-служба регионального СК

Сообщение об обнаружении в лесном массиве тела девушки со следами насильственной смерти поступило в дежурную часть ММО МВД России «Ичалковский» в пять часов вечера 14 июля.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа ММО. Личность убитой была установлена. Ей оказалась 31-летняя жительница села Кемля.

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска территориального отдела определили круг лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления. 26-летняя жительница села Кемля и ее 30-летняя знакомая, проживающая в поселке Ромоданово, были задержаны в тот же вечер и переданы в следственные органы.

По версии следствия, 12 июля подозреваемые и потерпевшая распивали спиртное. Во время ссоры, разозлившись, фигурантки отвели подругу вглубь леса, недалеко от автодороги с.Кемля – с. Кергуды, где нанесли ей телесные повреждения и удушили,отмечает пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия. После совершенного они скрылись с места преступления.

СУ СК России по Республике Мордовия по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

За совершение подобного преступления предусмотрено наказание до пятнадцати лет лишения свободы