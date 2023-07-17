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НовостиПроисшествия17 июля 2023 11:47

Двое жителей Бековского района предстанут перед судом за незаконную ловлю рыбы во время нереста

Свою вину мужчины признали
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

39-летний и 46-летний жители села Вертуновка обвиняются в незаконной ловле рыбы в озере рядом с поселком Сахзавод.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, на рыбалку мужчины выбрались 2 июня. Используя сеть и резиновую лодку, она добыли карася, плотву и окуня (все по одному экземпляру), причинив тем самым ущерб в размере полторы тысяч рублей.

Мужчины пояснили, что знали о запрете на ловлю рыбы в период ее нереста с 15 апреля по 15 июня, а также о запрете на использование сетей, но решили порыбачить для себя.

Уголовное дело направлено в суд.