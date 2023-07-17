Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм17 июля 2023 10:30

В Мокшане реконструируют Сторожевую башню

На благоустройства территории из областного бюджета было выделено почти 20 миллионов рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Ранее губернатор Олег Мельниченко поручил реконструировать Сторожевую башню, установленную на оборонительном земляном валу. На сегодня рабочие уже демонтировали старую башню и укрепили фундамент для строительства новой. Объект возведут из лиственницы, привезенной с Урала.

Как отметил глава администрации р.п. Мокшан Анатолий Адаев, башня очень важна для Мокшана: ее изображение даже есть на гербе поселка.

Помимо строительства башни, на месте также проведут масштабные работы по благоустройству: здесь установят памятный камень, обустроят парковку и смотровую площадку.

- Это будет новая точка притяжения туристов, где они смогут остановиться, купить сувенирную продукцию, - сказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Работы планируется завершить в августе.