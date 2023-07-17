В Мокшане реконструируют Сторожевую башню

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
Ранее губернатор Олег Мельниченко поручил реконструировать Сторожевую башню, установленную на оборонительном земляном валу. На сегодня рабочие уже демонтировали старую башню и укрепили фундамент для строительства новой. Объект возведут из лиственницы, привезенной с Урала.
Как отметил глава администрации р.п. Мокшан Анатолий Адаев, башня очень важна для Мокшана: ее изображение даже есть на гербе поселка.
Помимо строительства башни, на месте также проведут масштабные работы по благоустройству: здесь установят памятный камень, обустроят парковку и смотровую площадку.
- Это будет новая точка притяжения туристов, где они смогут остановиться, купить сувенирную продукцию, - сказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.
Работы планируется завершить в августе.