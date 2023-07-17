В Пензе завершился открытый чемпионат по снайпингу среди силовых структур и стрелков-любителей

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

За победу боролись 37 стрелков из Москвы, Саратова, Смоленска, Волгограда и Пензы. В их числе - сотрудники специального подразделения пензенской Росгвардии.

Программа чемпионата включала 10 разнообразных стрелковых испытаний. Претендентов на победу определяли в личном зачете: по скорости выполнения упражнения и сумме набранных очков.

- К каждому турниру мы создаем уникальную мишенную обстановку, делаем все, чтобы упражнения были максимально интересны как любителям, так и представителям спецподразделений. Побеждают те, кто правильно все просчитывает, кто в совершенстве овладел искусством самоконцентрации, - резюмировал главный судья соревнований Антон Астахов.