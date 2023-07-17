Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт17 июля 2023 7:51

В Пензе завершился открытый чемпионат по снайпингу среди силовых структур и стрелков-любителей

Соревнования проходили в течение двух дней
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

За победу боролись 37 стрелков из Москвы, Саратова, Смоленска, Волгограда и Пензы. В их числе - сотрудники специального подразделения пензенской Росгвардии.

Программа чемпионата включала 10 разнообразных стрелковых испытаний. Претендентов на победу определяли в личном зачете: по скорости выполнения упражнения и сумме набранных очков.

- К каждому турниру мы создаем уникальную мишенную обстановку, делаем все, чтобы упражнения были максимально интересны как любителям, так и представителям спецподразделений. Побеждают те, кто правильно все просчитывает, кто в совершенстве овладел искусством самоконцентрации, - резюмировал главный судья соревнований Антон Астахов.